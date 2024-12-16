«АвтоВАЗ» собрал большую партию седана Lada, которого никогда не было

Компания «АвтоВАЗ» продолжает наращивать тестовое производство своей принципиальной новой модели – Lada Iskra. Ранее мы уже писали, что российский автогигант переходит на выпуск с 3 до 5 единиц «Искры» в сутки.

Все собранные машины хранятся на территории НТЦ «АвтоВАЗа». Накануне их удалось запечатлеть подписчикам канала «Avtograd News» в соцсети «VK».

Тестовые Lada Iskra. Фото: Avtograd News/VK

Описание к сделанным снимкам выглядит следующим образом:

«В тестовом режиме собрано уже достаточно большое количество автомобилей LADA Iskra. Камуфляж закрывающий переднюю и заднюю часть, это заводская конвейерная сборка, полностью в камуфляже, это ранние образцы собранные в НТЦ ВАЗа».

Напомним, в продажу Lada Iskra, построенная на принципиально новой платформе, которая никогда не использовалась «АвтоВАЗом» раньше, поступит весной 2025 года. У машины будет сразу несколько типов кузова: седан, универсал и кросс-универсал.