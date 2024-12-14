Легендарная Toyota из 90-х может вернуться: минивэн Estima/Previa рассматривается к возрождению

Знаменитый однообъемник Toyota, который на заре 90-х удивлял публику своей неординарностью, может вернуться в строй. По крайней мере об этом пишут японские инсайдеры, знакомые с планами автопроизводителя.

Речь идет о минивэне Estima/Previa, который был снят с продаж осенью 2019 года так и не дождавшись нового поколения.

Toyota отказалась от этой модели из-за падения спроса на автомобили в таком кузове, но в последнее время интерес к вместительным машинам вновь стал расти, что дало почву для спекуляций в отношении возвращения «Эстимы/Превии» в строй.

Неофициальный рендер Toyota Estima/Previa нового поколения (BestCar)

По данным портала «BestCar», минивэн может воскреснуть в 2027 году. Для него рассматривается два варианта силовых установок – 1,5-литровый подключаемый гибрид (E-REV), задействующий бензиновый мотор исключительно в качестве генератора, а питающийся от емкой батареи на 50 кВт/ч, а также 100-процентная электрическая силовая установка с новейшими биполярными литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечат машине запас хода более 550 километров.

Автомобиль хотят построить на платформе TNGA-K, которая ранее легла в основу популярных моделей компании RAV4, Camry, Sienna и Highlander, а также обеспечить новинке просторный салон и свежий взгляд на культовый дизайн.