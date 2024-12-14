Дизайнеры предсказали, как будет выглядеть новый Toyota RAV4 (2026)

До премьеры следующего поколения кроссовера Toyota RAV4 остается не так много времени. Автомобиль, появившийся в актуальной, пятой по счету генерации в 2018 году, должен перебраться в новый вариант в будущем году.
С появлением в Сети первых шпионских фотографий новинки резко выросло число независимых дизайнеров, решивших предсказать, как будет выглядеть реформенный RAV4. Одним из них оказался художник с ником «kdesignag», опубликовавший неофициальные рендеры «РАВ4» следующей генерации без какой-либо маскировки.
На получившихся картинках видно, что шестое поколение Toyota RAV4 может обзавестись совершенно иным дизайном фронтальной части кузова, где поменяется практически все, что только можно – от головной оптики до капота, решетки радиатора и бампера, которые сделают машину похожей на современный компакт-паркетник C-HR.
Часть перемен ждет в том числе корму кроссовера, где традиционные задние фонари машины окажутся объединены между собой тонкой светодиодной планкой, проходящей через перелицованную дверь багажника.
Другие менее значительные детали изменений в экстерьере автомобиля включат в себя переделанные выштамповки дверей и неокрашенного пластика, облицовывающего кузов по его периметру в нижней части.
Как RAV4 поменяется и поменяется ли вообще с точки зрения техники пока неизвестно, но одно можно сказать точно – бестселлер Toyota должен сохранить актуальную архитектуру TNGA-K, на которой был построен его предшественник.
Презентовать автомобиль хотят в следующем году (вероятно, во втором-третьем квартале). В таком случае продажи машины начнутся ближе к 2026 году.