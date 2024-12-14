Дизайнеры предсказали, как будет выглядеть новый Toyota RAV4 (2026)

До премьеры следующего поколения кроссовера Toyota RAV4 остается не так много времени. Автомобиль, появившийся в актуальной, пятой по счету генерации в 2018 году, должен перебраться в новый вариант в будущем году.

С появлением в Сети первых шпионских фотографий новинки резко выросло число независимых дизайнеров, решивших предсказать, как будет выглядеть реформенный RAV4. Одним из них оказался художник с ником «kdesignag», опубликовавший неофициальные рендеры «РАВ4» следующей генерации без какой-либо маскировки.

Неофициальный рендер Toyota RAV4 (2026) (kdesignag)

На получившихся картинках видно, что шестое поколение Toyota RAV4 может обзавестись совершенно иным дизайном фронтальной части кузова, где поменяется практически все, что только можно – от головной оптики до капота, решетки радиатора и бампера, которые сделают машину похожей на современный компакт-паркетник C-HR.

Часть перемен ждет в том числе корму кроссовера, где традиционные задние фонари машины окажутся объединены между собой тонкой светодиодной планкой, проходящей через перелицованную дверь багажника.

Неофициальный рендер Toyota RAV4 (2026) (kdesignag)

Другие менее значительные детали изменений в экстерьере автомобиля включат в себя переделанные выштамповки дверей и неокрашенного пластика, облицовывающего кузов по его периметру в нижней части.

Как RAV4 поменяется и поменяется ли вообще с точки зрения техники пока неизвестно, но одно можно сказать точно – бестселлер Toyota должен сохранить актуальную архитектуру TNGA-K, на которой был построен его предшественник.

Презентовать автомобиль хотят в следующем году (вероятно, во втором-третьем квартале). В таком случае продажи машины начнутся ближе к 2026 году.