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Toyota Land Cruiser теперь можно сделать пуленепробиваемым

Текст: Михаил Романченко

Но это не будет стоить дешево

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Новое поколение Toyota Land Cruiser (он же Prado) является одним из самых желанных автомобилей на мировом рынке благодаря своим возможностям на бездорожье и отменной надежности, но теперь его можно сделать еще и пуленепробиваемым.

Такой вариант «Прадо» разработала фирма Armormax, обещающая защитить водителя и пассажиров японского внедорожника от выстрелов из ручного огнестрельного оружия до бронебойных винтовок.

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Toyota Land Cruiser в броне

Компания предлагает четыре основных уровня баллистической защиты для Land Cruiser. Она начинается с уровня B4, который обеспечивает защиту от пистолетов, использующих боеприпасы калибра до 44 Magnum. 

B5 дает защиту от винтовок, таких как АК-47, а B6 работает с более мощными винтовками, которые используют боеприпасы более крупного калибра НАТО. 

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Toyota Land Cruiser в броне

На вершине модельного ряда находится вариант брони B7, который защищает от бронебойных винтовок. Бронирование может быть настолько тщательным, что закрывает все панели кузова и окна, и даже доходит до того, что в выхлопную трубу вставляется сетка, чтобы никто не мог ее заблокировать.

Разумеется, стоит такое удовольствие недешево. Базовый пакет брони в варианте B4 начинается от 50 тысяч долларов или примерно 5 миллионов рублей. 

Фото:Toyota

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