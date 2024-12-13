Toyota Land Cruiser теперь можно сделать пуленепробиваемым

Новое поколение Toyota Land Cruiser (он же Prado) является одним из самых желанных автомобилей на мировом рынке благодаря своим возможностям на бездорожье и отменной надежности, но теперь его можно сделать еще и пуленепробиваемым.
Такой вариант «Прадо» разработала фирма Armormax, обещающая защитить водителя и пассажиров японского внедорожника от выстрелов из ручного огнестрельного оружия до бронебойных винтовок.
Компания предлагает четыре основных уровня баллистической защиты для Land Cruiser. Она начинается с уровня B4, который обеспечивает защиту от пистолетов, использующих боеприпасы калибра до 44 Magnum.
B5 дает защиту от винтовок, таких как АК-47, а B6 работает с более мощными винтовками, которые используют боеприпасы более крупного калибра НАТО.
На вершине модельного ряда находится вариант брони B7, который защищает от бронебойных винтовок. Бронирование может быть настолько тщательным, что закрывает все панели кузова и окна, и даже доходит до того, что в выхлопную трубу вставляется сетка, чтобы никто не мог ее заблокировать.
Разумеется, стоит такое удовольствие недешево. Базовый пакет брони в варианте B4 начинается от 50 тысяч долларов или примерно 5 миллионов рублей.