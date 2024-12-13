ДомойАвтоновости сегодняАльтернатива «Ладе Ларгусу» от Dacia готова к первому рестайлингу

Альтернатива «Ладе Ларгусу» от Dacia готова к первому рестайлингу

Текст: Алиса Шашкова

Вот как она будет выглядеть

dacia jogger 2025 il render di motor1.com 1

Как известно, российский «Лада Ларгус» построен на платформе Dacia Logan MCV. Но исходная модель отечественной модели больше не выпускается. Вместо нее в портфолио румынской марки с 2021 года значится другой автомобиль аналогичного формата – Jogger.

В 2025 году Dacia Jogger должен пройти через первую в своей истории процедуру рестайлинга. Какие изменения принесет обновление машины во внешности пофантазировали дизайнеры портала «Motor1».

Новый дизайн

1 1 2
Неофициальный рендер нового Dacia Jogger (Motor1)

Художники опубликовали неофициальные рендеры обновленного «Джоггер», на которых автомобиль оснащен переделанным бампером, светодиодными фарами с Y-образной световой подписью и стилизованной решеткой радиатора с хромированными элементами. Пластиковый обвес на кузове, скорее всего, будет сохранен, как и рейлинги на крыше, но дизайн колесных дисков с большой долей вероятности изменится.

Интерьер

dacia jogger hybrid 2023 im test

Внутри рестайлинг Jogger может пойти по пути нового кроссовера Dacia Bigster, который получил 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровую комбинацию приборов на 10 дюймов. В улучшении эргономики модели должна помочи фирменная система YouClip, позволяющая прикреплять определенные предметы к ключевым точкам в салоне (фонарик, крючок, держатель для смартфона и многое другое).

Техника

Ожидается, что рестайлинговый Jogger унаследует ряд моторов, которые положены кроссоверу Dacia Bigster. В новом вседорожнике румынского суббренда Renault используется 1,2-литровый двигатель Eco-G, биотопливный турбомотор с легкой гибридизацией мощностью 140 лошадиных сил, а также гибрид на 155 «сил». 

Цены

Несмотря на обновление Dacia Jogger собираются продолжить продавать в Европе по цене от 18 тысяч 500 до 19 тысяч евро (2 миллиона 15 – 2 миллиона 700 тысяч рублей).

Фото:Motor1

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+