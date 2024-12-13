Альтернатива «Ладе Ларгусу» от Dacia готова к первому рестайлингу

Как известно, российский «Лада Ларгус» построен на платформе Dacia Logan MCV. Но исходная модель отечественной модели больше не выпускается. Вместо нее в портфолио румынской марки с 2021 года значится другой автомобиль аналогичного формата – Jogger.

В 2025 году Dacia Jogger должен пройти через первую в своей истории процедуру рестайлинга. Какие изменения принесет обновление машины во внешности пофантазировали дизайнеры портала «Motor1».

Новый дизайн

Неофициальный рендер нового Dacia Jogger (Motor1)

Художники опубликовали неофициальные рендеры обновленного «Джоггер», на которых автомобиль оснащен переделанным бампером, светодиодными фарами с Y-образной световой подписью и стилизованной решеткой радиатора с хромированными элементами. Пластиковый обвес на кузове, скорее всего, будет сохранен, как и рейлинги на крыше, но дизайн колесных дисков с большой долей вероятности изменится.

Интерьер

Внутри рестайлинг Jogger может пойти по пути нового кроссовера Dacia Bigster, который получил 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровую комбинацию приборов на 10 дюймов. В улучшении эргономики модели должна помочи фирменная система YouClip, позволяющая прикреплять определенные предметы к ключевым точкам в салоне (фонарик, крючок, держатель для смартфона и многое другое).

Техника

Ожидается, что рестайлинговый Jogger унаследует ряд моторов, которые положены кроссоверу Dacia Bigster. В новом вседорожнике румынского суббренда Renault используется 1,2-литровый двигатель Eco-G, биотопливный турбомотор с легкой гибридизацией мощностью 140 лошадиных сил, а также гибрид на 155 «сил».

Цены

Несмотря на обновление Dacia Jogger собираются продолжить продавать в Европе по цене от 18 тысяч 500 до 19 тысяч евро (2 миллиона 15 – 2 миллиона 700 тысяч рублей).