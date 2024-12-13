«АвтоВАЗ» покажет Lada Iskra в нескольких цветовых вариантах

Компания «АвтоВАЗ» готовится к презентации нового семейства автомобилей Lada Iskra. Причем продемонстрировать их российский автопроизводитель собирается сразу в нескольких вариантах палитр.

Как сообщает паблик «Avtograd News», на «АвтоВАЗе» начали подготовку к так называемой «разноцветной» премьере семейства автомобилей Lada Iskra.

Кроме кросс-универсала, выкрашенного в цвет «Табаско», в Тольятти готовят также машины в кузове универсал, который окрасят в цвет «Капитан», а также седан в эмали «Фламенко».

По данным источника, все автомобили проходят доводочные испытания и готовятся к дебюту на специальном участке, который на «АвтоВАЗе» называют «выставочным».

Ранее сообщалось, что серийный выпуск автомобилей Lada Iskra стартует будущей весной. При этом массовое производство таких машин собираются организовать в начале 2025 года.