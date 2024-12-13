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Toyota Prado и Kia EV5 получили 5-звездочные рейтинги безопасности

Текст: Алексей Шмидт

Опубликованы результаты краш-тестов из Австралии

2025 toyota landcruiser prado ancap 3

Австралийская программа оценки безопасности новых машин ANCAP опубликовала результаты испытаний двух новых внедорожников – Toyota Land Cruiser Prado и Kia EV5. Обе модели получили максимальную оценку с точки зрения защиты водителя и пассажиров, удостоившись 5-звездочного рейтинга.

Toyota Land Cruiser Prado, разбитый в краш-тесте, смог защитить взрослого пассажира на 85%, детей-пассажиров на 89%, а пешеходов и велосипедистов на 84%. Работа систем безопасности в машине была оценена на 82 процента.

2025 toyota landcruiser prado ancap 4
Краш-тест Toyota Prado

Что касается электрического вседорожника Kia EV5, то он сумел защитить взрослых на 88%, детей – на 86%, пешеходов и велосипедистов на 74%, а работа систем безопасности этой модели была оценена в те же, что и в случае с Prado, 82 процента. 

2025 kia ev5 ancap 2
Краш-тест KIA EV5

В резюме испытаний гендиректор организации ANCAP Карл Хорвег заявил:

«Новый Toyota Prado обеспечивает высокий уровень безопасности, который соответствует ожиданиям как обычных потребителей, так и автопарков. Новое поколение этого внедорожника демонстрирует постоянное внимание Toyota к безопасности в своей модельной линейке».

Фото:ANCAP

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