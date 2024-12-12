Пересевший с бензинового автомобиля на Tesla мужчина подсчитал, сколько сэкономил за 5 лет

В Сети нередко можно увидеть людей, пересевших с машин с ДВС на электромобили, а также хвастающихся тем, сколько они смогли сэкономить этим решением. Блогер Сулейман Долаев встретил на улице популярного художника, который рассказал, что приобрел Tesla Model 3 пяти лет назад.

По словам мужчины, с тех пор он проехал на своем электрокаре примерно 100000 миль или около 160 тысяч километров. Но еще интереснее оказались другие цифры.

Владелец «Теслы» заявил, что считает расходы на эксплуатацию машины и знает сколько ему удается экономить, владея электромобилем, а не автомобилем с ДВС.

Владелец Tesla Model 3 в интервью Сулейману Долаеву / TikTok

По его оценкам, в среднем ему удается сохранять семейный бюджет на сумму от 150 до 200 долларов в месяц (15 – 20 тысяч рублей) только на топливе по сравнению с теми временам, когда он владел машиной с ДВС и тратил эти деньги на бензин.

Кроме того, он заметил, что его расходы на электричество хоть и выросли, но лишь незначительно.

Суммарно за 5-летний срок владелец Model 3 (по его словам) сумел сэкономить около 12 тысяч долларов (1 миллион 200 тысяч рублей) только на топливе, но в реальности разница по сравнению с машиной с ДВС будет еще больше, поскольку электрокар исключает такие ежегодные расходы как замена масла в двигателе.