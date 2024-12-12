Новый маленький, но вместительный автомобиль Toyota показали в товарном обличии

В прошлом году на выставке «Японской мобильности» Toyota показала крайне странный автомобиль, названный также замысловато – Kayoibako. Микро-кемпер длиной менее 4 метров привлек немало внимания со стороны посетителей того мероприятия.

Как он может выглядеть в товарном варианте накануне пофантазировал известный в автомобильной среде дизайнер из Малайзии «Theottle». Художник избавился в экстерьере этой модели от некоторых футуристичных нюансов, показав, какой дизайн получила бы машина в реальном мире.

Неофициальный рендер серийной Toyota Kayoibako. Theottle

На презентации прототипа Kayoibako представители Toyota не раскрыли никаких технических подробностей о своей новинке, за исключением ее размеров. Длина концепта составляла 3990 мм, ширина 1790 мм, а высота – 1855 мм, тогда как расстояние между осями было равно 2800 мм.

Внешне потенциальный новый электрокар «Тойоты» практически не отличается от шоу-кара образца 2023 года.

Единственное, чего у него нет по сравнению с прототипом, это огромной стеклянной крыши, тогда как основные детали экстерьера в виде L-образных фар и вертикальных фонарей в форме буквы «I» остались нетронутыми. Даже колесные диски и потайные дверные ручки художник перенес в серийную машину с концепта.

Неофициальный рендер серийной Toyota Kayoibako. Theottle

К сожалению, с 2023 года Toyota так и не раскрыла никакой информации о том, появится Kayoibako в продаже, или так и останется шоу-каром.

Одно можно сказать точно – машина с компактными размерами и вместительным трансформируемым салоном практически наверняка стала бы бестселлером как минимум в Японии, где кей-кары пользуются огромным спросом.