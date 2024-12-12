Следующее поколение Toyota GR Supra: новый дизайн и мотор на 600 лошадиных сил

Инженеры Toyota продолжают работы над новым поколением модели GR Supra. Автомобиль должен появиться в продаже в ближайшие годы и подвергнуться кардинальным изменениям по сравнению с предшественником.

Журнал «BestCar», известный своими инсайдами, сообщает, что новая «Супра» будет построена без участия BMW. Более того, не исключено, что машина окажется на 100-процентов электрической.

Неофициальный рендер новой Toyota GR Supra. BestCar

Впрочем, пока это только слухи, а в качестве базового сценария называется переход машины на новейший 2-литровый 4-цилиндровый мотор Toyota с широкими возможностями электрификации на 400 «сил», а также на его производное исполнение, мощность которого составит около 600 лошадиных сил.

Неофициальный рендер новой Toyota GR Supra. BestCar

Автомобиль ждут существенные перемены в дизайне, но габариты останутся плюс-минус теми же. Длина GR Supra нового поколения составит 4,4 метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,3-метра, а расстояние между осями будет равно 2,5-метрам.

В качестве сроков появления новинки в продаже значится 2026 год. Ориентировочная цена машины, если верить информации японских журналистов, составит от 6 до 8 миллионов иен или 4 миллиона 150 – 5 миллионов 535 тысяч рублей.