Новый мини-кроссовер Kia за 1,2 млн рублей получит откидывающиеся задние сиденья

В Сеть утекли новые подробности о грядущем компактном внедорожнике Kia Syros, премьера которого запланирована на 19 декабря. Машина, которой предстоит конкурировать с Hyundai Venue, Skoda Kylaq и другими моделями в этом классе, обещает предложить задний ряд сидений, не уступающий более крупным игрокам. Один из способов реализовать эту затею, установить на машину откидывающиеся задние кресла.

Журналисты пишут, что появление таких сидений сделают Syros вторым «паркетником» в своем сегменте, у которого есть такая опция (после Hyundai Venue).

Ожидается, что новый мини-кроссовер Kia получит высокий кузов с обилием резких линий, а также предложит для пассажиров «галерки» даже больше свободного пространства, чем в более крупных Sonet и Seltos.

В арсенал машины должны войти камера кругового обзора, передние датчики парковки, продвинутая система автономной парковки и панорамный люк в крыше.

Приводить в движение Syros предстоит литровому бензиновому турбомотору и 1,5-литровому дизелю. Ориентировочная цена кроссовера составит от 963 тысяч рупий или 1,2 миллиона рублей по нынешнему курсу.