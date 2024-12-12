Мужчина прождал новый Ford Mustang Dark Horse два года, но прямо перед доставкой его украли

Не так давно Ford Mustang Dark Horse стал доступен для жителей Австралии. Машина предлагалась ограниченным тиражом в 1 тысячу единиц, которые сразу же были распроданы. Однако один из таких автомобилей так и не доехал до своего владельца.

Обладатель нового Mustang Dark Horse ждал свою машину на протяжении двух лет, но так и не дождался, поскольку ее украли из порта Мельбурна прямо накануне доставки.

В Ford подтвердили, что «Мустанг» был похищен по пути к клиенту, а полиция признала факт кражи. Учитывая, что речь идет о лимитированном автомобиле, в австралийском офисе американского автопроизводителя заявили, что «работают над поиском замены этой машины для своего клиента». Однако итоговый выход вряд ли вызовет у него воодушевление.

Ford Mustang Dark Horse

Как пишет «CarsCoops», мужчине вновь придется ждать. Причем на этот раз срок ожидания может продлиться до второго квартала 2025 года.

Местонахождение украденного Mustang неизвестно, но маловероятно, что он останется в Австралии надолго. Недавно доставленные автомобили, которые были украдены, часто отправляются за границу, где их гораздо сложнее отследить.

Напомним, австралийский вариант Ford Mustang Dark Horse оснащается 5-литровым мотором V8, выдающим 462 лошадиные силы и 550 Нм. Это заметно меньше, чем такие же машины делают в США, где производительность лимитированного спорткара равна 500 «силам», а максимальный «момент» 567 Нм соответственно.