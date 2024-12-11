BMW подарила Криштиану Роналду новый кроссовер XM за 19 миллионов рублей

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду, владеющий одним из самых дорогих автопарков в мире среди спортсменов, обзавелся пополнением своей коллекции машин.

Компания BMW подарила ему, а также всем его товарищам по команде «Аль-Наср» кроссоверы XM стоимостью 185 тысяч долларов или около 19 миллионов рублей.

Это не простой XM, а автомобиль с персонализированным номерным знаком. Машина выполнена в черном цвете с красными акцентами. Под капотом «паркетника» работает 4,4-литровый бензиновый твин-турбомотор, дополненный электрическим двигателем.

Подаренные футболистам Аль-Наср кроссоверы BMW XM

Максимальная производительность этой связки составляет 738 лошадиных сил, что делает XM одним из самых мощных кроссоверов на мировом рынке.

Специально для футболистов «Аль-Наср» BMW, являющаяся спонсором этого клуба, установит на его территории зарядные устройства для электромобилей, чтобы облегчить жизнь игрокам.