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BMW подарила Криштиану Роналду новый кроссовер XM за 19 миллионов рублей

Вместе с ним такие машины достались всем футболистам команды Аль-Наср

Текст: Михаил Романченко
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Суперзвезда футбола Криштиану Роналду, владеющий одним из самых дорогих автопарков в мире среди спортсменов, обзавелся пополнением своей коллекции машин. 

Компания BMW подарила ему, а также всем его товарищам по команде «Аль-Наср» кроссоверы XM стоимостью 185 тысяч долларов или около 19 миллионов рублей.

Это не простой XM, а автомобиль с персонализированным номерным знаком. Машина выполнена в черном цвете с красными акцентами. Под капотом «паркетника» работает 4,4-литровый бензиновый твин-турбомотор, дополненный электрическим двигателем. 

Копия Brand new BMW MX gifted to Cristiano Ronaldo and other Al Nassr players 1
Подаренные футболистам Аль-Наср кроссоверы BMW XM

Максимальная производительность этой связки составляет 738 лошадиных сил, что делает XM одним из самых мощных кроссоверов на мировом рынке.

Специально для футболистов «Аль-Наср» BMW, являющаяся спонсором этого клуба, установит на его территории зарядные устройства для электромобилей, чтобы облегчить жизнь игрокам. 

Фото:Соцсети

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