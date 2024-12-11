Покупатель Subaru Outback въехал в дилерский центр после отказа вернуть ему деньги за автомобиль

Иногда покупатели могут вести себя неадекватно, особенно когда речь заходит о недовольстве недавно приобретенным автомобилем.

Одна из таких историй недавно приключилась в США, где покупатель кроссовера Subaru Outback был так зол на автосалон, продавший ему машину, что использовал свой новый автомобиль в качестве торпеды.

С чего все начиналось

Мужчина из штата Юта приобрел подержанный Subaru Outback второго поколения в дилерском центре Mazda. Автосалон утверждает, что продал машину как положено, а покупатель принял на себя риск покупки автомобиля, который уже не попадает под гарантию.

Но спустя несколько дней владелец «Субару» обнаружил в своем авто механические проблемы. Разозлившись, он поехал к дилеру, продавшему ему неисправную машину, и потребовал возврата денег, но получил отказ.

Чем все закончилось

Разгневанный владелец неисправного Subaru Outback решил отомстить автосалону и на полной скорости въехал в его стеклянную витрину на своем автомобиле, а затем вышел из него со словами: «Я же вам говорил».

К счастью, крайне странный маневр не привел к травмам водителя и работников дилерского центра, но нанес автосалону финансовый ущерб на сумму около 10 тысяч долларов (примерно миллион рублей). Теперь им занимается полиция.