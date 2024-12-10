Дилер Bugatti из Голландии создал самую дорогую рождественскую елку в мире 

Голландский автосалон Bernards Exclusives, торгующий автомобилями Bugatti, решил привнести в свою работу частичку праздничного настроения, украсив рождественскими огнями одну из самых быстрых машин на планете – гиперкар Chiron.

В итоге получилась «самая дорогая рождественская елка в мире», ведь цена автомобиля, одетого в гирлянду, составляет около 4 миллионов 899 тысяч долларов или примерно 500 миллионов рублей.

Кузов автомобиля покрыли светодиодными лампами разных цветов, чтобы такой Bugatti выглядел максимально празднично.

Авторы этого творения рассказали, что на установку гирлянды на «Широн» ушло около четырех часов. Жаль только, что вывести такую машину на общественные дороги легально у них не получится – это противоречит голландским законам, запрещающим наружное освещение автомобилей на дорогах общего пользования.

Это уже не первый раз, когда на Западе к рождеству украшают суперкары. В прошлом году ютубер Алекс Чой покрыл свой автомобиль Lamborghini Huracan 30 тысячами светодиодов. Машину назвали «Сферой Лас-Вегаса на колесах».

Кроме того, в этой акции поучаствовала даже Tesla, активировавшая в своих машинах функцию «Tesla Light Show». Она позволяла автомобилю устраивать причудливое световое шоу под музыку с помощью фар, задних фонарей, освещения салона и других световых приборов машины.