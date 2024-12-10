У Toyota появится новый кроссовер, который будет выпускать китайский GAC. Ждем в России

Toyota приступила к продажам на рынке Китая нового полностью электрического кроссовера, который составит пару уже существующему на мировом рынке вседорожнику bZ4X. Автомобиль получит индекс bZ3X и будет выпускаться на совместном заводе Toyota и «поднебесной» фирмы GAC. Первые поставки машины начнутся в марте 2025 года.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало некоторую информацию об этой модели. В частности, раскрыло ее габариты. Длина Toyota bZ3X составит 4,6-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,7-метра, а расстояние между осями будет равно 2,8-метрам.

Продавать вседорожник хотят в нескольких версиях, запас которых может составить 520 и 620 километров (по китайскому циклу CLTC), а оснащать машину собираются только одним электромотором с максимальной отдачей в 221 лошадиную силу (165 кВт).

Toyota работала над bZ3X в течение довольно долгого времени и представила его ранее в этом году вместе с меньшим по габаритам кроссовером bZ3C.

Машина получит неплохое для своей ценовой категории оснащение (от 100 тысяч юаней или 1,4 миллиона рублей): в ее арсенал войдут мультимедийная система с 14,6-дюймовым дисплеем, 8,8-дюймовая цифровая панель приборов, двухспицевое рулевое колесо, беспроводное зарядное устройство для телефона и акустическая система Yamaha с одиннадцатью динамиками, входящая уже в базовую комплектацию.

В перспективе Toyota bZ3X может доехать и до российского рынка, если к тому времени у нас еще будет легализован «параллельный» импорт.