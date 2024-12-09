В России появился семейный кроссовер Nissan, созданный специально для американцев

В России семейный кроссовер Nissan известен под именем X-Trail, но мало кто знает, что этот автомобиль продается в США с названием Rogue. Новое поколение этой модели дебютировало в Штатах еще в 2020 году и стало прародителем следующего «ИксТрейла». Недавно такой вседорожник стал доступен и на российском рынке, но, разумеется, неофициально.

По данным Daily-Motor, в Россию привезли один экземпляр Nissan Rogue актуального года выпуска с близким к нулю пробегом. Машину ввезло частное лицо и продает ее в Красноярске.

Nissan Rogue

Nissan Rogue фактически является клоном Nissan X-Trail, но продается только в Штатах. Такие машины ничем не отличаются от мирового «Хитрилы» кроме имени.

У него такой же 1,5-литровый турбомотор с системой изменяемой степени сжатия. Мощность агрегата составляет 204 лошадиные силы, а ассистирует ему передний привод и бесступенчатая коробка передач (вариатор).

Nissan Rogue

Кроссовер обладает богатым оснащением, которое включает в себя двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз», подогрев сидений и обогрев рулевого колеса, систему запуска двигателя с кнопки, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также четыре порта USB, аудиосистему с шестью динамиками и многое другое.

Nissan Rogue

За кроссовер Nissan, созданный специально для США, в России хотят выручить 5 миллионов 988 тысяч рублей.