АвтоВАЗ начал использовать в Ладе Гранте фары из Индии

Компания АвтоВАЗ сменила поставщика головной оптики для автомобилей Лада Гранта. Отныне такие компоненты ввозятся в Россию из Индии, тогда как раньше это делалось из Узбекистана.

Информацией о смене поставщика фар для Гранты поделилось инсайдерское издание «Avtograd News», опубликовавшее на страницах своего паблика в «VK» следующее сообщение:

«На ВАЗе без лишней огласки сменили поставщика головной оптики для автомобиля Lada Granta. Сейчас фары поставляет производитель из Индии, раньше поставки шли от компании из Узбекистана».

Напомним, с 2022 года российский автомобильный концерн столкнулся с серьезными проблемами с поиском поставщиков компонентов для своего модельного ряда. В итоге эти фирмы менялись несколько раз и, судя по всему, продолжают это делать по сегодняшний день.