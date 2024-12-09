Kia случайно подтвердила выпуск секретного электрического пикапа

Корейский автопроизводитель Kia недавно представил свой новый рамный пикап Tasman. Автомобиль будет оснащаться двигателями внутреннего сгорания (в том числе гибридной силовой установкой), но, похоже, со временем у него появится еще и электрическая модификация.

Накануне один из боссов «Киа» случайно подтвердил выпуск «батарейного» пикапа. Причем сделал это максимально небрежным образом.

В интервью журналистам руководитель отдела маркетинга Kia в Южной Африке Кристо Валентина сказал следующее:

«Наверное, я не должен это говорить, но… скоро у нас будет электрический пикап».

Непринужденная манера раскрытия столь секретной информации, которую не огласили даже во время официальной премьеры Kia Tasman в Корее, удивляет.

Учитывая большой прорыв Kia в области электрокаров, неудивительно, что электрический Tasman выйдет в продажу в ближайшее время. Более того, потенциальные прототипы этой модели уже несколько раз попадались в объективы фотошпионов, но, очевидно, были замаскированы под машины с ДВС.

Напомним, стандартный Kia Tasman был представлен в конце октября. Пикап будет комплектоваться 2,2-литровым дизельным мотором и 8-скоростным «автоматом». Буксированная способность машины составляет 3,5-тонны, а впечатляющая проходимость должна сделать «Тасман» прямым конкурентом Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max и Mitsubishi L200.