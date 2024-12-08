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Jeep разработал защиту решетки радиатора, которая превращается в скамейку

Ее могут предложить для будущего Wrangler

Текст: Алексей Шмидт
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Защита решетки создана для того, чтобы не только пропускать через себя воздух, но и оберегать хрупкий радиатор от повреждений. Однако в Jeep решили, что эта деталь автомобиля должна получить еще одно назначение.

Концерн Stellantis разработал защиту решетку радиатора, которая складывается и может служить в качестве скамьи. По крайней мере об этом говорится в патентной заявке, поданной компанией в американское ведомство по патентам и товарным знакам США. 

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Защита решетки радиатора/скамейка. Патентное изображение Jeep

Согласно патенту, защита крепится к кузову автомобиля с помощью кронштейна с поворотным механизмом, что позволяет ей перемещаться из обычного вертикального положения в горизонтальное. Это сделано для того, чтобы деталь можно было использовать как скамью. 

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Защита решетки радиатора/скамейка. Патентное изображение Jeep

Сама конструкция защиты предусматривает трубки, сваренные между собой с шестью перегородками посередине для обеспечения более комфортного сидения.

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Защита решетки радиатора/скамейка. Патентное изображение Jeep

На патентных изображениях показан Jeep, похожий на Wrangler. Не исключено, что Stellantis предложит такую защиту для «Ренглера» следующего поколения, который должен появиться в 2028 году и стать подключаемым гибридом, а также полноценным электромобилем. 

Фото:USPTO

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