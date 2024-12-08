ДомойАвтоновости сегодняChery показала насколько уверена в безопасности своих машин в супер-странном краш-тесте

Chery показала насколько уверена в безопасности своих машин в супер-странном краш-тесте

Компания столкнула между собой три собственных электрокара

Текст: Ростислав Архипов
Chery Exeed Sterra ES Crash Test 1 scaled 1

Многие годы китайские автомобили критиковали за отсутствие безопасности, но в последнее время машины из «Поднебесной» стали одними из лучших в краш-тестах. Еще раз доказать это решила Chery, которая провела невероятно странные испытания на безопасность своего электрического седана Exeed Sterra ES 2025.

Испытание проходило в Тяньцзине (Китай) при поддержке Китайского центра автомобильных технологий и исследований. 


Exeed Sterra ES

Тест строился следующим образом: в установленный посреди платформы Exeed Sterra ES предстояло с двух сторон врезаться таким же 4-дверкам на скорости в 60 километров в час.

Первая должна была ударить седан в передний правый угол под углом 30 градусов, а вторая прямо в центр кузова (под углом 180 градусов). 

Chery Exeed Sterra ES Crash Test 2 scaled 1

Краш-тест Exeed Sterra ES

Несмотря на то, что подобный тип аварии является крайне сложным для любого автомобиля, фотографии свидетельствуют, что седан Chery Exeed Sterra ES продемонстрировал высокий уровень защиты своих пассажиров.

videoframe 4438 1
Краш-тест Exeed Sterra ES

Несмотря на сильные нагрузки, приблизившиеся к 35 тоннам, машина сохранила структурную целостность, а испытательные манекены, находившиеся внутри не получили серьезных повреждений.

Chery Exeed Sterra ES Crash Test 3 scaled 1
Краш-тест Exeed Sterra ES

В Chery сообщили, что стойки седана выдержали удар, все семь подушек безопасности сработали, как и ожидалось, а двери автоматически разблокировались. 

Что еще важнее, аккумуляторная батарея не показала никаких признаков утечек, дыма или возгораний, в то время как высоковольтная батарея, как и была должна, после удара автоматически отключилась. 

Фото:Chery

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+