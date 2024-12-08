Электрический кроссовер Subaru, созданный в паре с Toyota, получит «горячую» версию STI 

Subaru много лет продает на мировых рынках свой электрический кроссовер Solterra, построенный в кооперации с Toyota. Все это время ходят упорные слухи, что этот автомобиль наконец-то может получить «горячую» версию STI. Накануне стало известно, что произойти это должно уже в 2025 году.

STI, но без существенно увеличенной производительности

Subaru Solterra STI

Новый «заряженный» вариант Subaru Solterra, скорее всего, будет ориентирован не на чистой мощности, а на управляемости, пишет японское издание «Best Car». Автомобиль появится в рамках обновления модели, которое произойдет вместе с модернизацией платформы e-TNGA.

Ожидается, что новый вариант Solterra STI сохранит два электромотора, но их мощность и крутящий момент, вероятно, будут увеличены за счет настройки программного обеспечения.

Значительная прибавка в производительности кажется маловероятной, поэтому основной акцент в «горячей» версии кроссовера будет уделен улучшению управляемости машины.

А что Toyota?

Toyota bZ4x Gazoo Racing

По слухам, электрический близнец Subaru Solterra – Toyota bZ4x – также ожидает рестайлинг в 2025 году. И не исключено, что он может пойти по стопам своего сородича и получить аналогичные доработки, но в рамках работ над ним ателье Gazoo Racing.