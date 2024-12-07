ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение Toyota RAV4 переживет брутальный редизайн

Новое поколение Toyota RAV4 переживет брутальный редизайн

Вот как может выглядеть реформенный автомобиль

Текст: Алексей Шмидт
redesigned 2026 toyota rav4 hybrid and phev get a starring role across imagination land 2 1 1

Недавно Toyota начала работать над новым поколением своего популярного кроссовера RAV4. Несмотря на то, что ожидание пятой генерации бестселлера марки немного затянулось, автомобиль все же получит существенные изменения за последние годы. 

Какие перемены сулит смена поколения для модели пофантазировали художники портала «TopElectricSUV», задействовавшие в своих рендерах все имеющиеся на сегодняшний день слухи о новом «РАВ4». 

redesigned 2026 toyota rav4 hybrid and phev get a starring role across imagination land 243613 1 1
Toyota RAV4 нового поколения. Рендер: TopElectricSUV

Дизайнеры нарисовали гибридный Toyota RAV4 Hybrid, в экстерьере которого сразу же бросается в глаза более агрессивная передняя часть кузова. 

Машине на изображениях досталась выступающая вперед серебристая «губа» с красными фальш-крюками, которая наложена на черный бампер с вертикальными прорезями.

Кроме того, серьезные изменения ждут оформление фар и решетку радиатора автомобиля, где последняя станет гораздо уже, чем в нынешней итерации модели.

3234 1
Toyota RAV4 нового поколения. Рендер: TopElectricSUV

В основе нового RAV4 будет лежать прежняя платформа TNGA-K, но список двигателей, скорее всего, окажется немного другим. В число моторов машины должен войти как минимум новый гибридный силовой агрегат, работающий на базе 1,5-литрового «наддувного» ДВС.

Официальный дебют новой генерации Toyota RAV4 состоится в течение следующего года.

Фото:TopElectricSUV

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+