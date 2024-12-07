Кроссоверы Toyota RAV4 и Lexus NX попали под странный отзыв: на них могут отвалиться колеса и тормоза

Автомобили, которые выпускает Toyota и ее премиальный суббренд Lexus считаются практически неубиваемыми, но в последнее время даже им приходится проходить через череду унизительных отзывов.

К примеру, недавно автомобили Toyota и Lexus попали под сервисную кампанию из-за таких мелочей, как отсутствие наклейки на кузове или возможности регулировать фары там, где такая функция должна быть. Но на этот раз все оказалось сложнее.

Toyota RAV4

В США объявили отзыв около 70 кроссоверов Toyota RAV4 и Lexus NX, построенных в сентябре этого года. Причина сервисной акции звучит странно: на машинах могут отвалиться колеса и тормоза.

В Toyota заявляют, что некоторые болты в автомобилях во время производства были неправильно затянуты и со временем могли ослабнуть, что приводит к отсоединению передних тормозных суппортов или передних колес.

Toyota

Если это произойдет, то может привести к увеличению тормозного пути или потери контроля над транспортным средством, тем самым увеличив риск возникновения аварии.

Что интересно, RAV4 и NX не используют один и тот же болт, либо набор болтов для крепления колес и тормозов к автомобилю. Это разные детали и тот факт, что в них найдена одна и та же проблема, удивляет.

Lexus NX

На данный момент нет никакой информации о том, известно ли автопроизводителю о каких-либо гарантийных претензиях или авариях, связанных с этой проблемой.