Toyota представила внедорожник на базе FJ Criuiser для детей

В последнее время автопроизводители стремятся урвать свой кусок пирога не только на авторынке, но и нестандартных для них сегментах. И нередко они обращают свое внимание на детскую аудиторию.

Накануне австралийский офис Toyota представил собственную разработку, над которой трудились штатные дизайнеры японского автопроизводителя. Ей оказалась детская машина, получившая название Big Red Ute.

Внешний дизайн проекта был вдохновлен внедорожником FJ Cruiser. Но приводит в движение детский автомобиль электромотор на 48 В, расположенный на задней оси. Двигатель подключен к литий-ионной батарее с напряжением в те же 48 В.

Точные характеристики производительности системы не раскрываются, но известно, что максимальная скорость машины составляет 20 километров в час.

Toyota Big Red Ute

Длина Toyota Big Red Ute составляет 3120 мм, а высота равна 1620 мм. Детский внедорожник оснащен такими необычными встроенными функциями, как генератор мыльных пузырей с производительностью 6 тысяч пузырьков в минуту, и светодиодными фарами, запрограммированными на работу в виде «глаз».

Арки машины заняты 12-дюймовыми турбовентиляторными колесами Rainbow, а также задними барабанными тормозами.

Toyota Big Red Ute

Что касается салона, то внутри машинки может разместиться до четырех детей (два спереди и два сзади).

Когда новинка Toyota появится в продаже и сколько будет стоить пока неизвестно, но главным рынком сбыта для нее будет только австралийский.