Бюджетный японский хэтчбек Suzuki уже в России: он стоит слишком дешево

Параллельный импорт продолжает давать возможность бизнесу существовать в условиях жестких санкций. И автомобильные дилеры здесь не исключение. Как выяснил Daily-Motor.Ru, недавно в России появился очередной объект «серого» ввоза, причем по невероятно доступной цене по нынешним временам.

Частное лицо из Владивостока предлагает к покупке новый хэтчбек Suzuki Swift 2024 производственного года. Это машина нового поколения, представленная ровно год назад. Как и все другие «Свифт» свежей генерации, хэтчбек оборудован новейшим 1,2-литровым бензиновым 3-цилиндровым двигателем Z12E. В паре с ним работает специальный вариатор CVT, обеспечивающий мотору дополнительную топливную экономичность.

Suzuki Swift 2024. Фото: Suzuki

Все это интересно, но еще интереснее является цена такой 5-дверки, которой фактически в РФ пока не существует. Продавец утверждает, что заплатить за автомобиль нужно будет всего 1 миллион 100 тысяч рублей. Эта сумма по нынешним временам является практически нереальной, учитывая сколько сегодня стоят в России новые иномарки.

Более того, новые Swift продаются дороже даже в самой Японии, где начальный прайс на эту модель составляет 1 миллион 727 тысяч иен или 1 миллион 205 тысяч рублей по действующему курсу.

Suzuki Swift 2024. Фото: Suzuki

Тем не менее в объявлении продавец настаивает, что заявленная им цена включает в себя не только привоз машины с пробегом в 24 км в Россию, но и ее оформление под полную пошлину с утилизационным сбором и всеми таможенными пошлинами.