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Электрический кроссовер Honda на базе Elevate представят в 2026 году

Японский автопроизводитель продолжит двигаться в сторону электрификации

Текст: Алексей Шмидт
Копия Honda Elevate Side View 1

Продажи электрокаров продолжают падать, но менять свою стратегию в отношении развития этого сегмента автомобилей Honda, похоже, не намерена.

Согласно новым планам, раскрытым японским автогигантом, компания готовит электрическую версию своего бюджетного кроссовера Elevate, ориентированного на развивающиеся страны.

Топ-менеджер Honda Такуя Цумура в интервью изданию «Autocar Professional» заявил, что в 2026-2027 годах компания представит сразу три электрифицированные модели, одной из которых окажется на 100-процентов электрический «паркетник» Elevate EV.

Honda Elevate 1

Ранее в Сети появились подробности об уже практически готовом проекте компактного электромобиля, который в заводской документации значится как ACE (расшифровывается как Asian Compact Electric). В основе машины лежит как раз кроссовер Elevate. 

Предполагается, что машина получит статус глобальной модели и будет экспортироваться на многие рынки, в том числе окажется предложена в Японии. 

Фото:Honda

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