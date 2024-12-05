Электрический кроссовер Honda на базе Elevate представят в 2026 году

Продажи электрокаров продолжают падать, но менять свою стратегию в отношении развития этого сегмента автомобилей Honda, похоже, не намерена.

Согласно новым планам, раскрытым японским автогигантом, компания готовит электрическую версию своего бюджетного кроссовера Elevate, ориентированного на развивающиеся страны.

Топ-менеджер Honda Такуя Цумура в интервью изданию «Autocar Professional» заявил, что в 2026-2027 годах компания представит сразу три электрифицированные модели, одной из которых окажется на 100-процентов электрический «паркетник» Elevate EV.

Ранее в Сети появились подробности об уже практически готовом проекте компактного электромобиля, который в заводской документации значится как ACE (расшифровывается как Asian Compact Electric). В основе машины лежит как раз кроссовер Elevate.

Предполагается, что машина получит статус глобальной модели и будет экспортироваться на многие рынки, в том числе окажется предложена в Японии.