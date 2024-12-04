Корейский Range Rover? Кроссовер Hyundai Palisade второго поколения показали в стенах автосалона и на дорогах

До премьеры нового, второго по счету поколения флагманского вседорожника Hyundai Palisade остается не так много времени. Предполагается, что презентация машины может состояться в начале 2025 года. А пока тестовые прототипы таких автомобилей колесят по дорогам общего пользования в камуфляже и дразнят независимых дизайнеров, старающихся угадать, как они будут выглядеть без маскировки.

Накануне очередной вариант экстерьера нового Palisade представили художники корейской студии «NYMammoth». Причем на этот раз дизайнеры показали засекреченную машину в стенах автосалона, а также в общем потоке машин на дорогах Кореи.

Неофициальный рендер Hyundai Palisade 2 поколения. Автор: NYMammoth

Судя по неофициальным изображениям, с отдельных ракурсов Palisade 2025 действительно будет сильно похож на британский Range Rover, на что намекали ранние шпионские фото новинки.

Во второй генерации корейский 3-рядный SUV обзаведется более брутальным экстерьером, роднящим его со свежим Santa Fe, а также сможет похвастать вертикальными пиксельными фарами и фонарями, оквадраченной линией остекления и обилием прямоугольных дизайнерских решений.

Неофициальный рендер Hyundai Palisade 2 поколения. Автор: NYMammoth

Но во второй генерации флагман SUV-линейки Hyundai ждут в том числе технические перемены. Ходят слухи, что машина будет оснащена свежим 3,5-литровым бензиновым «наддувным» мотором, выступающим в качестве замены нынешнего 3,8-литрового агрегата.

Альтернативным вариантом может стать 2,5-литровая гибридная силовая установка, которую собираются предлагать вместо покидающего моторную гамму модели 2,2-литрового турбодизеля.

В продажу на мировых рынках новый Hyundai Palisade может выйти уже в 2025 году.