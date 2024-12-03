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В России продают гоночный Kia Rio X: он готова к битве на трассе

Узнали, сколько за него просят

Текст: Алиса Шашкова
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Все привыкли, что на отечественных классифайдах продаются новые и подержанные машины, предназначенные для массового использования, но иногда в списке предложений можно найти и крайне необычные лоты.

Так, к примеру, недавно редакция Daily-Motor наткнулась на объявление о продаже Kia Rio X, но не обычного кросс-хэтчбека, хорошо известного на нашем рынке, а настоящего гоночного болида. 

Согласно описанию продавца, речь идет о машине Rio X 2024 года выпуска (класс S1600), подготовленной под верхнюю полку регламента СМР российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

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Гоночный Kia Rio X. Фото: https://race-market.ru

Автомобиль отличается от массового Rio X-Line, который продавался в российских автосалонах не так давно, коробкой передач с блокировкой LST, наличием в оснащении специальных амортизаторов фирмы Ohlins, камеры и телеметрии AIM.

Вместе с этим автомобилем продавец предлагает купить еще 2 гоночных авто класса Туринг-Лайт – Kia Rio X 1,5 2024, пробег которых равен всего 5 тысячам км.

По словам владельца гоночных машин, все они прошли процедуру послесезонной переборки, укомплектованы на 100 процентов и готовы к тому, чтобы принять участие в новом сезоне соревнований. 

Заявленная в объявлении цена гоночных Rio составляет 2 миллиона 500 тысяч рублей. 

Фото:Kia, Race-Market/продавца

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