В Таиланде показали Toyota Fortuner «для бедных»

Внедорожник Toyota Fortuner, родиной которого всегда был Таиланд, долгое время продавался на российском рынке, но большой популярности у нас не снискал. Зато в Азии такие машины распродают огромными тиражами. Но доступны, разумеется, они далеко не всем. Недавно Toyota решила снизить ценник на свой один из самых продаваемых рамных внедорожников в регионе, представив на автосалоне в Таиланде самую бюджетную версию «Форчунера».

Новое недорогое исполнение Fortuner получило название Leader S и сочетает в себе основные функции модели, но внешне автомобиль практически не отличается от более дорогих комплектаций и обладает аналогичными бамперами, выкрашенными в цвет кузова, а также 17-дюймовыми колесами, а не «штампами».

Toyota Fortuner Leader S

Более того, такой вариант внедорожника обладает большим количеством функций, в числе которых значатся интерфейсы мультимедийной системы Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида с разметкой, двухлучевые светодиодные фары и даже двухзонный климат-контроль.

Тогда как Toyota смогла сэкономить на Fortuner и сделать его дешевле? Все просто. Помимо уменьшенных в диаметре колесных дисков бюджетный вариант внедорожника с приставкой «Leader S» лишился рейлингов на крыше, а его сиденья из кожзаменителя поменяли на тканевые. Кроме того, в оснащение автомобиля больше не входит система Toyota Safety Sense и у него нет круиз-контроля.

Toyota Fortuner Leader S

Учитывая, что речь идет о модели начального уровня, под капотом Fortuner «для бедных» используется 2,4-литровый турбодизельный мотор, выдающий прежние 148 лошадиных сил и 400 Нм, а единственным вариантом коробки является 6-скоростной «автомат» («механика» в Таиланде больше недоступна).

Благодаря изменениям в оснащении Toyota удалось сделать Fortuner дешевле на 149 тысяч бат или 460 тысяч рублей. Отныне самый бюджетный «Форчунер» стоит в Таиланде от 1 миллиона 239 тысяч бат или 3 миллиона 835 тысяч рублей по нынешнему курсу.