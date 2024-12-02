Toyota Corolla Cross может пережить рестайлинг в стиле Land Cruiser Prado 250

Кроссовер Toyota Corolla Cross считается одним из самых продаваемых кроссоверов в мире, поскольку создан для того, чтобы быть любые прихоти. Во-первых – он недорогой, во вторых – достаточно вместительный даже несмотря на компактный кузов, а в-третьих – у него высокий дорожный просвет.

Появление Corolla Cross датировано 2020-м годом, а это значит, что для модели подошло время промежуточного рестайлинга. Ходят слухи, что обновление машины собираются провести с оглядкой на модернизированный Toyota Land Cruiser Prado 250.

Как мог бы выглядеть такой автомобиль накануне показали цифровые дизайнеры студии «Digimods Design».

Неофициальный рендер Toyota Corolla Cross рестайлинг. Автор: Digimods Design

Художники предполагают, что машине предстоит получить переделанную переднюю часть кузова, оформленную в стиле нового «Прадо» с прямоугольной радиаторной решеткой и фарами. Кроме того, редизайн автомобиля может распространиться на корму машины, где есть высокая вероятность дебюта новых фонарей и крышки багажника.

Неофициальный рендер Toyota Corolla Cross рестайлинг. Автор: Digimods Design

Информации о том, как Corolla Cross может поменяться в техническом плане пока нет, но в ее случае стоит ждать как минимум более производительной гибридной модификации с улучшенной топливной экономичностью и дальностью хода на электричестве.

Премьера модернизированного «паркетника» должна состояться в следующем году.