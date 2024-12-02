Toyota Corolla Cross может пережить рестайлинг в стиле Land Cruiser Prado 250

Кроссовер Toyota Corolla Cross считается одним из самых продаваемых кроссоверов в мире, поскольку создан для того, чтобы быть любые прихоти. Во-первых – он недорогой, во вторых – достаточно вместительный даже несмотря на компактный кузов, а в-третьих – у него высокий дорожный просвет.
Появление Corolla Cross датировано 2020-м годом, а это значит, что для модели подошло время промежуточного рестайлинга. Ходят слухи, что обновление машины собираются провести с оглядкой на модернизированный Toyota Land Cruiser Prado 250.
Как мог бы выглядеть такой автомобиль накануне показали цифровые дизайнеры студии «Digimods Design».
Художники предполагают, что машине предстоит получить переделанную переднюю часть кузова, оформленную в стиле нового «Прадо» с прямоугольной радиаторной решеткой и фарами. Кроме того, редизайн автомобиля может распространиться на корму машины, где есть высокая вероятность дебюта новых фонарей и крышки багажника.
Информации о том, как Corolla Cross может поменяться в техническом плане пока нет, но в ее случае стоит ждать как минимум более производительной гибридной модификации с улучшенной топливной экономичностью и дальностью хода на электричестве.
Премьера модернизированного «паркетника» должна состояться в следующем году.