Toyota Camry-американка доехала до российского рынка по цене в 2 раза дороже, чем в Штатах

Презентация нового поколения Toyota Camry состоялась осенью прошлого года. С тех пор седан доехал до многих рынков и в том числе до российского. Первыми к нам начали ввозить китайские спецификации этой знаменитой модели «Тойоты», а теперь подоспел и американский вариант «Камри».

Как стало известно Daily-Motor, один крупный автосалон, базирующийся в московской области и торгующий исключительно параллельно импортированными машинами, предложил российским покупателям американский вариант Toyota Camry, которые продаются исключительно на рынке США.

Такие машины появились в Штатах еще в апреле этого года и могут быть исключительно гибридами, причем обычными параллельными без варианта пополнения запаса энергии от розетки.

Под капотом Camry-американки установлен 2,5-литровый рядный бензиновый «атмосферник», функционирующий по циклу Аткинсона. Ассистирует ДВС бесступенчатая вариаторная коробка передач и два компактных электрических мотора, но в случае с приехавшими в РФ машинами электродвигателей будет сразу три. Последний отвечает за наличие у 4-дверки системы полного привода.

Производительность Camry для США составляет 225 «силы» в случае с машинами с передним приводом и 232 л.с. для полноприводного исполнения.

Что до цен, то в России за такие 4-дверки просят от 5 миллионов 400 тысяч рублей, тогда как в США за них просят от 25 тысяч долларов или 2 миллиона 700 тысяч рублей по текущему курсу.