«АвтоВАЗ» включил новый стретч-седан «Лада» в каталог на своем официальном сайте

Компания «АвтоВАЗ» приступила к поставкам в автосалоны «Лада» своей новой модели Aura. Параллельно с этим событием российский автопроизводитель включил эту новинку в собственный каталог на официальном сайте компании (раздел виртуальный шоу-рум), выяснил Daily-Motor.

Что за Lada Aura?

Лада Аура

Lada Aura – это новая модель «АвтоВАЗа», но не на 100-процентов. Машина представляет собой стретч-версию бестселлера Lada Vesta и отличается от оригинала увеличенным размерами кузова и колесной базой.

Заявленная длина автомобиля равна 4690 мм, ширина – 1764 мм, а высота – 1505 мм. Седан может быть исключительно переднеприводным и оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем, максимальная отдача которого равна 122 лошадиным силам. Ассистирует мотору китайская вариаторная коробка передач. Механическая трансмиссия «Ауре», считающейся в России заменой Toyota Camry, не положена.

Лада Аура

Согласно паспортным характеристикам, раскрытым на официальном сайте «АвтоВАЗа», на разгон с 0 до 100 км/ч у стретч-версии «Весты» уходит 12,5-секунды, а «максималка» машины составляет 175 километров в час. Автомобиль расходует на каждые 100 километров в среднем 7,8-литра бензина, а объем его багажного отделения равен 480 литрам.

Лада Аура

Что по ценам?

«АвтоВАЗ» предлагает Lada Aura пока лишь в двух комплектациях – Premier и Status. Стоимость первой начинается с отметки в 2 миллиона 599 тысяч рублей, а вторая оценена в 2 миллиона 799 тысяч рублей соответственно.