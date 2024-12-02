В австралийских Toyota Land Cruiser Prado 250 появились сертифицированные кенгурятники

Компания TJM, базирующаяся в Австралии, начала принимать заказы на пакеты аксессуаров для нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser Prado (250). Они включают в себя специальные защиты бампера, которые можно установить на все варианты популярного японского вездехода.

Самый недорогой бампер назван Venturer и обойдется покупателям на «зеленом континенте» в 2 тысячи 850 местных долларов (198 тысяч рублей). Деталь совместима с подушками безопасности и обладает возможностью установки в нее лебедки, двух антенн и собственных прожекторов TJM. Бампер добавляет к весу Prado (250) примерно 40 кг и снижает полезную нагрузку автомобиля до 580-615 кг.

Кенгурятники для Toyota Land Cruiser Prado (250). Фото: TJM

Более дорогой и продвинутый вариант защиты передней части кузова внедорожника – бампер Outback. TJM заявляет, что в арсенал этой детали входят 63-миллиметровые внешние трубы и «ремни Кантона» предназначенные для обеспечения большей прочности и защиты фар Prado.

В дополнение к металлической облицовке идет комплект светодиодных комбинированных фонарей. Стоимость такого бампера в Австралии – 3 тысячи 250 местных долларов (226 тысяч рублей).

На установку любого из бамперов, которые по заявлению представителей TJM были официально сертифицированы «тойотой», уходит примерно 4,5-5 часов. Затраты на эту процедуру составляют от 585 до 725 австралийских долларов или 40 – 50 тысяч рублей по действующему курсу валют.