Новаторский электрокар нового поколения обретает форму: Nissan Leaf 2025 готов стать конкурентом Tesla Model Y и Volkswagen ID.4

Первый в мире массовый электромобиль, созданный компанией Nissan и названный Leaf, ожидает своего преемника. Все это не дает покоя независимым дизайнерам и инсайдерам, которым недавно удалось выяснить, что машина сменит форм-фактор.

Очередное предсказание того, как будет выглядеть новое поколение Nissan Leaf опубликовал японский журнал «BestCar», известный тем, что обладает тесными связями с отраслевыми источниками. По мнению этого сайта, машине предстоит примерить более практичный дорожный облик, который будет основан на концепт-каре Chill Out образца 2021 года.

Рендер Nissan Leaf 2025. Автор: BestCar

Выпуск Leaf завершился еще в начале 2024 года. С тех пор инженеры Nissan сосредоточились на разработке модернизированной модели, которая, по слухам, откажется от форм-фактора хэтчбека в пользу кроссоверного кузова. Это должно сделать машину похожей на Peugeot 408 и Polestar 4.

Предполагается, что новый «Лиф» получит более короткий капот, который компенсирует новую серию компактных электрифицированных силовых агрегатов Nissan X-in-1. Их название связано с новой технологией, которая включает интеграцию электромотора, инвертора и односкоростную трансмиссию в единый блок.

Благодаря этому решению Nissan надеется снизить затраты на производство таких машин на 30%.

Рендер Nissan Leaf 2025. Автор: BestCar

Компактный силовой агрегат означает наличие большего пространства в салоне. Кроме того, инсайдеры прогнозируют небольшое увеличение длины Leaf по сравнению с предшественником (примерно на 20 мм до 4510 мм) и высоты – на 100 мм (до 1660 мм). Таким образом габариты машины окажутся близки к Tesla Model Y.

В качестве платформы для модели выступит архитектура CMF-EV, созданная партнерами по альянсу Nissan, Renault и Mitsubishi.

Предполагается, что новый «Лиф» обзаведется технологией электрического полного привода e-4ORCE, которая уже реализована в модели Ariya, а емкость батареи машины будет аналогична той, что ранее предлагалась в двух литий-ионных блоках на 40 и 60 кВт/ч. Это позволит кроссоверу проезжать на одном заряде более 500 километров в одномоторных версиях.

Появление нового Nissan Leaf ждут в конце 2025 года.