Тюнеры научили Mazda RX-7 разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,5-секунды

Знаменитое «маздовское» купе форсировали до 588 лошадиных сил и теперь продают за 27 миллионов рублей

Тюнинг-ателье RE Amemiya, специализирующееся на создании роторных Mazda, которые впоследствии участвуют в японских автоспортивных соревнованиях, представило новое творение. Причем на этот раз это не гоночный, а дорожный автомобиль.

Тюнинг-версия Mazda RX-7

В основе проекта лежит Mazda RX-7 с пробегом в 90 тысяч километров в версии Spirit R Type A. Таких машин существует всего 1044 единицы. И только 53 из них были окрашены в красный цвет. Но оригинальный спорткар довольствовался мотором мощностью всего 276 лошадиных сил, что явно не устроило специалистов RE Amemiya, и они увеличили производительность машины почти в 2 раза.

Тюнинг-версия Mazda RX-7

Для этого под капотом машины разместилась силовая установка 13B-REW, которой помогает пара турбокомпрессоров HKS, ЭБУ фирмы Apexi и интеркулер ARC. Внешне автомобиль отличатся от оригинала карбоновым капотом, задним диффузором, панелью задних фонарей, секциями колесных арок и большим задним антикрылом, выполненным также из углеволокна.

Тюнинг-версия Mazda RX-7

Завершают картину во внешности машины выхлоп Prodrive, 17-дюймовые кованые колесные диски Advan, красные тормозные суппорты и подвеска Bilstein.

Утверждается, что мощность этой RX-7 достигает отметки в 588 лошадиных сил, а на разгон с места до 100 километров в час требуется 3,5-секунды.

Автомобиль выставили на продажу в сиднейском автосалоне Axxle по цене чуть дешевле 200 тысяч фунтов стерлингов или около 27 миллионов рублей.