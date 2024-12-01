Менеджер по запчастям Nissan продал в соцсетях заводские лифт-комплекты на 61 миллион рублей, оставив дилера без денег

Все привыкли, что мошенники могут работать в автосалонах России и странах СНГ, но иногда таких преступников ловят и в США. Одним из самых громки дел недавнего времени там стал случай, когда менеджер по запчастям в штате Вермонт придумал схему обмана своего же автосалона.

Мужчина заказывал через официальное программное обеспечение Nissan лифт-комплекты для автомобилей стоимостью от 2300 до 2900 долларов (246 – 310 тысяч рублей), но каким-то образом обходил пометку в ПО об их наличии в распоряжении дилера и продавал детали самостоятельно в соцсетях.

Деньги за запчасти мошенник получал на собственный счет, после чего рассылал их покупателям, которые были рады цене ведь была гораздо ниже, чем стоимость лифт-комплектов в дилерских центрах Nissan, пишет Autonews.

Полицейские подсчитали, что в общей сложности сотрудник автосалона «Ниссан» продал более 200 подъемников для автомобилей японской марки, но в какой-то момент руководство дилера начало подозревать его в мошеннических действиях и поймало с поличным.

Мужчина признал свою вину. По суровым законам штата Вермонт менеджеру по запчастям Nissan может грозить наказание до 20 лет тюрьмы, а также штраф, который может оказаться в 2 раза больше, чем нанесенный автосалону ущерб в 575 тысяч долларов (61 миллион 555 тысяч рублей).