Стюард FIA выступил с заявлением о будущем Формулы-1 после сенсационного анонса

Недавно Формула-1 подтвердила, что с 2026 года к чемпионату присоединится 11-я команда. Этим коллективом станет General Motors/Cadillac, который фактически будет управляться американской конюшней Andretti.

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт, ныне работающий стюардом FIA, высказал свое мнение относительно того, что появление новой команды будет означать для будущего этого спорта. По словам британца, это отличная новость, ведь позволит как минимум привлечь в Ф-1 двух новых пилотов.

«Это блестяще для Формулы-1, ведь открывает пространство для еще двух гонщиков, которые мечтают попасть в этот чемпионат. Теперь у нас есть General Motors с маркой Cadillac – американский автопроизводитель, что позитивно для американского рынка и мирового рынка Ф-1.

В долгосрочной перспективе появление этого бренда позволит привлечь нового гонщика из США. Cadillac может стать катализатором появления американского кадрового резерва, который позволит создать пьянящее сочетание», – заявил Херберт в интервью Prime Casino.

Кроме того, экс-пилот выразил желание видеть, как Cadillac не просто присутствует в Формуле-1, но и выигрывает гонки и даже борется за чемпионство:

«Это не должна быть просто половинчатая попытка. Я надеюсь, что это будет полномасштабное наступление на Формулу-1».