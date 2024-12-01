Утечка масла в пикапе Tesla Cybertruck привела владельца в шок: его ждет счет в 820 тысяч рублей за ремонт

Одной из неоспоримых преимуществ владения любым электрокаром – отсутствие большого количества деталей, соответственно, необходимости их ремонта. Но владелец Tesla Cybertruck на своем примере доказал, что это заблуждение.

Обладатель нового пикапа «Теслы» поделился в соцсетях своим случаем, в котором рассказал о странной поломке и дорогостоящем ремонте машины из-за камня, застрявшего между двигателем и поперечиной. Он привел к износу алюминиевого корпуса и утечке масла.

На момент проблемы Cybertruck успел проехать всего 9000 миль или 14 тысяч 500 километров. По словам мужчины, теперь его ждет недешевый ремонт, который шокирует своей стоимостью.

Утечка масла в Tesla Cybertruck. Фото: соцсети

Дилер просит за устранение утечки 7 тысяч 660 долларов или 820 тысяч рублей по действующему курсу, поскольку собирается менять весь привод в сборе.

В комментариях к записи владельца «Кибертрака» пользователи соглашаются, что это не гарантийная ситуация, а просто несчастный случай, который, вероятно, усугубился плохим дизайном и тонким металлом.

В качестве решения проблемы мужчине советуют не менять весь привод в сборе, а воспользоваться услугами сварщика, чтобы заделать образовавшееся отверстие, из которого сочится масло.