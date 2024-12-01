Утечка масла в пикапе Tesla Cybertruck привела владельца в шок: его ждет счет в 820 тысяч рублей за ремонт

Одной из неоспоримых преимуществ владения любым электрокаром – отсутствие большого количества деталей, соответственно, необходимости их ремонта. Но владелец Tesla Cybertruck на своем примере доказал, что это заблуждение.
Обладатель нового пикапа «Теслы» поделился в соцсетях своим случаем, в котором рассказал о странной поломке и дорогостоящем ремонте машины из-за камня, застрявшего между двигателем и поперечиной. Он привел к износу алюминиевого корпуса и утечке масла.
На момент проблемы Cybertruck успел проехать всего 9000 миль или 14 тысяч 500 километров. По словам мужчины, теперь его ждет недешевый ремонт, который шокирует своей стоимостью.
Дилер просит за устранение утечки 7 тысяч 660 долларов или 820 тысяч рублей по действующему курсу, поскольку собирается менять весь привод в сборе.
В комментариях к записи владельца «Кибертрака» пользователи соглашаются, что это не гарантийная ситуация, а просто несчастный случай, который, вероятно, усугубился плохим дизайном и тонким металлом.
В качестве решения проблемы мужчине советуют не менять весь привод в сборе, а воспользоваться услугами сварщика, чтобы заделать образовавшееся отверстие, из которого сочится масло.