«АвтоВАЗ» начал торговать в России заменой Toyota Camry

«АвтоВАЗ» запустил производство своей новой модели Aura еще в середине октября, но до сих пор автомобиль предлагался исключительно для корпоративных парков, а в ноябре 4-дверка стала доступна для государственных структур. Не прошло и двух месяцев, как эту новинку Lada начали предлагать простым покупателям.

Почему Lada Aura называют заменой Toyota Camry?

Lada Aura

Здесь все просто. Во-первых, со своей новинкой, построенной на базе обычной Vesta, «АвтоВАЗ» претендует на шаг в сегмент D-класса. Стретч-седан длиннее своего сородича B-сегмента на 24 см (4,7-метра против 4,4-метра соответственно). Но дело даже не в этом.

В конце октября глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в Lada Aura пассажирам заднего ряда будет гораздо комфортнее, чем в Toyota Camry благодаря большему пространству для ног и головы в российской модели. С тех пор журналисты начали называть «Ауру» отечественной заменой Camry.

Что с техникой и ценой

Задний ряд в Lada Aura

Приводить в движение новинку Lada будет 1,8-литровый 122-сильный бензиновый мотор, связанный с колесами через вариаторную трансмиссию одного из китайских производителей.

А вот с ценником машины пока все не так очевидно. «Вазовцы» не спешат публиковать весь прайс-лист на автомобиль (очевидно, чтобы не шокировать публику и избежать громких заголовков в прессе), поэтому на сегодняшний день известна стоимость только базовой комплектации Aura.

За растянутый вариант Vesta (с улучшенным комфортом) собираются просить от 2 миллионов 600 тысяч рублей.