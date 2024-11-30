Несостоявшийся Lada Largus 2 поколения удивит дизайном

Это могут знать далеко не все, но Lada Largus никогда не была исконно российской моделью. Универсал и фургон были построены на базе модели Dacia Logan MCV, преемником которого в 2022 году стал Dacia Jogger. По прошествии 2 лет этот универсал, который еще три года назад прочили в будущий «Ларгус», близок к рестайлингу. Как он поменяется внешне недавно показали на неофициальных рендерах.

Авторами изображений являются дизайнеры портала «Auto-Moto», которые считают, что 7-местный универсал Dacia получит существенным образом пересмотренный экстерьер как минимум в передней части кузова.

Dacia Jogger в актуальной версии

«Фейс» реформенного Jogger должен отличиться от предшественника не только новой, более узкой оптикой с другим внутренним рисунком, но и решеткой радиатора и даже бампером, который лишится противотуманных фонарей.

Рендер Dacia Jogger в обновленной версии. Источник: Auto-Motor

Другие перемены во внешности несостоявшегося Lada Largus 2 поколения включат в себя появление у универсала колесных дисков нового дизайна, похожих на те, что недавно дебютировали вместе с большим кроссовером Dacia Bigster.

Технические изменения машины, скорее всего, будут сосредоточены на обновлении нынешней линейки ее двигателей, которые могут сделать немного мощнее и экономичнее. При этом появление у Jogger гибридной силовой установки (на 155 или 140 л.с.), заимствованной у ранее обозначенного Dacia Bigster, журналисты видят событием крайне маловероятным.

Презентация обновленного Dacia Jogger должна состояться в течение 2025 года.