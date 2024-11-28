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Микро-кроссовер Toyota Aygo X готовится к рестайлингу

В Сеть выложили шпионские снимки новинки

Текст: Алексей Шмидт
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Весной 2021 года Toyota представила концепт нового микро-кроссовера, который стал предвестником серийной модели с именем Aygo X. Товарный «паркетник» обладал длиной всего в 3,7-метра, а его ширина составляла менее 1,8-метра.

В какой-то момент Aygo X стал доступен даже в России. В начале 2022 года такие машины завозили к нам по параллельному импорту, но из-за отсутствия практичности и высокой цены у нас они не прижились.

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Toyota Aygo X 2025

Теперь Toyota обкатывает рестайлинговую версию Aygo X, которая должна выйти в продажу в следующем году. Шпионские снимки прототипа, колесящего по дорогам Европы, опубликовал голландский портал «AutoWeek».

На них видно, что кузов машины подвергнется тщательному фейслифтингу. В передней части, замаскированной максимальным образом, проглядываются новые фары, а также капот и передний бампер, тогда как сзади сквозь камуфляж слегка просвечивается новый рисунок фонарей.

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Toyota Aygo X 2025

Обновление должно затронуть в том числе салон автомобиля, но какие изменения ждут интерьер мини-кроссовера неизвестно. 

А вот в техническом плане машина должна остаться без перемен. Ее нынешний литровый 3-цилиндровый мотор, выдающий 72 лошадиные силы и 93 Нм, скорее всего сохранится, как и актуальный список трансмиссий, который включает в себя МКПП и вариатор.

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Фото:AutoWeek

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