Новое поколение недорогого седана Honda впервые засняли в естественной среде

Японский автопроизводитель Honda начал поставки нового поколения седана Amaze на рынки развивающихся стран. Первыми такие 4-дверки получили автосалоны Индии, сотрудники которых сделали фотографии машин в естественной для них среде и без какого-либо камуфляжа.

На снимках показан Honda Amaze 2024 года, дизайн которого сильно переработан по сравнению с предшественником. Машина получила другую решетку радиатора с шестиугольным рисунком, измененный бампер, светодиодные прожекторные фары с дневными ходовыми огнями, «противотуманки» в сборе с черной окантовкой и вертикальный капот.

Как и в случае с кроссовером Elevate, Amaze досталась хромированная полоса, проходящая над фарами, а сзади машина примерила переделанные фонари и встроенные в бампер отражатели.

Honda Amaze 2024

Салон седана преобразился появлением двухцветной черно-бежевой отделки, а на торпедо появился плавающий экран мультимедийной системы с поддержкой интерфейсов интеграции со смартфонами без провода.

Honda Amaze 2024

Под капотом нового Honda Amaze установлен тот же атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,2 л, что и в текущем поколении. В паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или автоматической коробкой передач CVT двигатель развивает мощность 89 л.с. и крутящий момент 110 Нм.