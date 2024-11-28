Началось перенасыщение: в Петербурге снимают с продаж непопулярные автомобили из Китая

Высокий спрос на китайские автомобили привел к тому, что перенасытил рынок такими машинами и заставил петербургских автодилеров отказаться от работы с рядом «поднебесных» автопроизводителей.

Журнал «Деловой Петербург» выяснил, что с начала 2024 года в северной столице закрылось свыше двадцати шоу-румов, в которых были представлены автомобильные бренды из Китая.

Источники издания утверждают, что причиной этого явления может быть рост конкуренции и непопулярность некоторых моделей китайского автопрома среди россиян.

В числе закрытых автосалонов на условиях анонимности называют дилерские центры компаний Omoda и Jaecoo, которые пользовались популярностью до тех пор, пока основные игроки рынка (Geely, Chery и Haval) не наладили полный производственный цикл.

Кроме того, «ДП» называл критерий отказа автодилерами от брендов. Так, например, если объем реализации машин на один автосалон менее 10 автомобилей за месяц, то с маркой расторгают сотрудничество.

В заметке российского онлайн-журнала говорится, что такими брендами в Петербурге являются FAW, Kaiyi, BAIC, а также премиальная марка Seres, которая с середины 2024 года лишилась двух автосалонов, торговавших ее машинами с запуска на рынке.