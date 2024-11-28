Серые дилеры жалуются на проблемы с ввозом машин из Японии из-за новых санкций

Принятие новых санкций США создали очередные сложности для тех, кто собирался приобрести автомобиль в Японии, чтобы затем ввезти его в Россию. Портал «Autonews» выяснил у ключевых игроков на рынке параллельного импорта в РФ проблемы, которые принес новый пакет ограничений против страны.

По словам экспертов рынка «серого» импорта, основная причина сложностей связана с тем, что под санкции попали крупные банки, через которые покупатели с использованием Свифт-платежей оплачивали стоимость автомобилей из Японии, которые ввозились к нам по параллельному импорту.

Но даже эти ограничения не повод для того, чтобы полностью свернуть поставки машин из «Страны восходящего солнца» в Россию.

Источник информации утверждает, что помогать россиянам, которые теперь не могут самостоятельно покупать автомобили в Японии, продолжают частные компании, способные быстро находить выходы из сложных ситуаций.

Более того, ограничения затронули не все банки страны, но даже в случае, если этот список будет расширен, существует возможность проводить оплату за машины через другие страны.