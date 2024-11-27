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Кроссовер Hyundai Palisade второго поколения раскрыл о себе новые подробности

Опубликованы неофициальные рендеры и технические характеристики новинки

Текст: Ростислав Архипов
hyundai palisade 2024

Несмотря на то, что официальных сообщений о грядущем дебюте нового поколения кроссовера Hyundai Palisade нет, инсайдеры обещают, что такой автомобиль появится уже совсем скоро. Вторая генерация самого крупного SUV в гамме южнокорейского автопроизводителя разрабатывается в спешном порядке и должен встать на конвейер до конца нынешнего года.

По информации корейской прессы, во втором поколении «Палисад» примерит на себя брутальный дизайн, который будет близок по решениям на свежий Hyundai Santa Fe. Независимый дизайнер «Theophilus Chin» ранее показал, как такой автомобиль может выглядеть в естественной среде обитания. 

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Неофициальный рендер Hyundai Palisade нового поколения

По мнению художника, у новинки Hyundai будет высокий капот, квадратные фары и прямоугольная решетка радиатора, а также крупные выштамповки на колесных арках и вертикальные задние фонари. 

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Неофициальный рендер Hyundai Palisade нового поколения

С технической частью автомобиля все выглядит еще интереснее. Предполагается, что под капотом Palisade 2 генерации расположится 3,5-литровый бензиновый V6 с турбонаддувом, который придет на смену прежнему 3,8-литровому V6.

Кроме того, 2,2-литровый турбодизель отправится под списание, а его место займет новый 2,5-литровый бензиново-электрический агрегат (гибрид).

В продаже на международных рынках новый Hyundai Palisade появится в течение 2025 года. 

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Фото:Theophilus Chin/drive.com.au

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