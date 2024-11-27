Культовый спортивный автомобиль Toyota возвращается

Эта неделя ознаменовалась для поклонников автомобилей Toyota важной новостью – японский автопроизводитель собирается вернуть в строй свой легендарный спорткар Celica. И это не просто слухи. Планы воскресить «Селику» подтвердил не кто иной, как исполнительный вице-президент Toyota Motor Corporation Юки Накаджима.

С тех пор, как Celica сходила с конвейера в последний раз, прошли десятилетия. На протяжении долгого времени эта модель «Тойоты» оставалась иконой на автомобильной сцене, причем как на местном, так и на глобальном уровне, завоевав статус культового среди автолюбителей всего мира.

План по выпуску новых моделей Toyota

Независимые дизайнеры уже начали фантазировать на тему того, как будет выглядеть воскрешенная Toyota Celica. Один из самых интересных вариантов накануне предложил художник, известный в Сети под ником «Enhance_iRL».

Новая Toyota Celica (неофициальный рендер)

Специалист по компьютерной графике предположил, что новая «Селика» позаимствует оформление передней части кузова у недавно обновленного «заряженного» хэтчбека Yaris GR, но при этом будет иметь собственный бампер, решетку радиатора и бампер, а также уникальные фары.

Машина сохранит купеобразный силуэт, а также получит черные колесные диски, за которыми будут просматриваться красные тормозные суппорты.

Технические подробности о проекте новой Celica пока не приводятся, но ходят слухи, что машина может получить силовую установку мощностью около 400 лошадиных сил.