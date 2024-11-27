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Культовый спортивный автомобиль Toyota возвращается

Вот как он может выглядеть

Текст: Алиса Шашкова
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Эта неделя ознаменовалась для поклонников автомобилей Toyota важной новостью – японский автопроизводитель собирается вернуть в строй свой легендарный спорткар Celica. И это не просто слухи. Планы воскресить «Селику» подтвердил не кто иной, как исполнительный вице-президент Toyota Motor Corporation Юки Накаджима. 

С тех пор, как Celica сходила с конвейера в последний раз, прошли десятилетия. На протяжении долгого времени эта модель «Тойоты» оставалась иконой на автомобильной сцене, причем как на местном, так и на глобальном уровне, завоевав статус культового среди автолюбителей всего мира.

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План по выпуску новых моделей Toyota

Независимые дизайнеры уже начали фантазировать на тему того, как будет выглядеть воскрешенная Toyota Celica. Один из самых интересных вариантов накануне предложил художник, известный в Сети под ником «Enhance_iRL».

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Новая Toyota Celica (неофициальный рендер)

Специалист по компьютерной графике предположил, что новая «Селика» позаимствует оформление передней части кузова у недавно обновленного «заряженного» хэтчбека Yaris GR, но при этом будет иметь собственный бампер, решетку радиатора и бампер, а также уникальные фары.

Машина сохранит купеобразный силуэт, а также получит черные колесные диски, за которыми будут просматриваться красные тормозные суппорты. 

Технические подробности о проекте новой Celica пока не приводятся, но ходят слухи, что машина может получить силовую установку мощностью около 400 лошадиных сил. 

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Фото:Enhance_iRL

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