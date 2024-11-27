Toyota готовит новое поколение Supra с мощным турбо-бензиновым гибридом

Флагманский спортивный автомобиль Toyota готовится отказаться от пары цилиндров. Для Supra уже начало готовиться новое поколение, которое, как сообщает японский инсайдерский портал «BestCar», появится в 2027 году.

Актуальная «Супра» вышла в продажу в 2019 году и долго время ходили слухи, что ее замена будет полностью электрической. Но, похоже, знаменитое японское купе получит только гибридную силовую установку, но не на 100-процентов «батарейную».

Неофициальный рендер Toyota Supra 2027. Изображение BestCar

Не так давно «Тойота» анонсировала появление в своей линейке новой гибридной трансмиссии, которая в зависимости от модели будет иметь собственный рабочий объем и характеристики.

Предполагается, что в случае с новой Supra будет использоваться 2-литровый турбированный ДВС с максимальным вариантом отдачи в 400 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, тем самым обойдя по этим показателям нынешнюю 3-литровую «шестерку» Supra, выдающую 387 л.с.

Неофициальный рендер Toyota Supra 2027. Изображение BestCar

Двигатель внутреннего сгорания будет работать в паре с параллельной гибридной системой, аналогичной той, что сегодня используется в США (i-Force Max). Вместо отдельного электромотора машина будет использовать электрическую трансмиссию, интегрированную между двигателем и 8 или 10-ступенчатым «автоматом».

Кроме того, сообщается, что новая Supra будет на 100-процентов проектом Toyota и откажется от связи с BMW Z4.