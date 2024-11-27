Партнерство Kia с «Игрой в кальмара» забыло о намеках в сериале на SsangYong

Новый сезон «Игры в кальмара» (Squid Game) уже не за горами, и Kia надеется заработать на этом, даже несмотря на то, что у автопроизводителей редко бывают главные роли в сериалах. Недавно корейский автопроизводитель решил усилить продвижение обновленного кроссовера Sportage, подписав соглашение о сотрудничестве с компанией Netflix, создателем популярного шоу «Игра в кальмара».

Однако уже самый первый продукт сотрудничества Kia и «Игры в кальмара» обернулся неприятным для компании моментом. Маркетологи корейского автопроизводителя выложили на YouTube видеоролик, в котором по сюжету люди в масках активно пользуются функциями кроссовера и отправляются на них в путешествия.

Звучит как относительно нормальный способ продвижения продукта с помощью одного из самых популярных медиа-событий в индустрии развлечений за последние годы. Однако похоже, авторы рекламы забыли, почему главный герой «Игры в кальмара» Сон Ги Хун оказался этой игре.

Kia Sportage в рекламе по сюжету Игры в кальмара

Основной сюжет сериала рисует мрачную картину работы Ги Хуна в одном из корейских автопроизводителей Dragon Motors с флэшбеком в пятом эпизоде, показывающим, что массовые увольнения привели к ожесточенным столкновениям работников завода с правоохранительными органами. Потеряв работу, главный герой становится крупным должником, помешанном на азартных играх.

Kia Sportage в рекламе по сюжету Игры в кальмара

И хотя компании Dragon Motors не существует. Бунт, на котором основана сцена сериала «Игра в кальмара», действительно имел место в реальной жизни. В 2009 году на предприятии SsangYong (название переводится как «Двойной дракон») произошло столкновение сотрудников завода с полицией после объявления об увольнении тысяч работников.

Рабочие, не получавшие зарплату более 6 месяцев, а затем сокращенные терпящей бедствие компанией, захватили предприятие, но были выбиты оттуда в ходе ожесточенных боев через 77 дней.