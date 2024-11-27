Toyota RAV4 модернизируют перед новым поколением, но пока только в Японии

Актуальное поколение кроссовера Toyota RAV4 появилось в 2018 году, так что для нынешней генерации этого бестселлера уже назрела необходимости перехода в новую итерацию. Но пока все ждут этого момента в «Тойоте» решили модернизировать нынешний вариант «РАВ4», причем только для Японии.

По данным «Creative Trend», RAV4 для японского рынка переживет небольшое обновление, главным изменением в котором станет исчезновение из списка версий переднеприводных вариантов. Таким образом продавать RAV4 2025 года дома будут исключительно в версии 4WD.

Никаких кардинальных перемен в экстерьере, интерьере или механической части модели ждать не стоит. Помимо отказа от переднеприводных версий наиболее заметным обновлением станет переход гибридной модификации RAV4 с синего шильдика Toyota на стандартную эмблему.

Toyota RAV4

А вот где точно стоит ждать изменений, так это в списке базовых функций. С 2025 года в случае с RAV4 к ним будут относиться: мониторинг слепых зон, система стояночного торможения, подключенная навигационная система и фонари, встроенные в боковые зеркала.

Кроме того, подключаемая гибридная модель сменит свое алюминиевое запасное колесо на более экономичную стальную версию.

Презентовать новый Toyota RAV4 в Японии собираются 28 ноября. Тогда же раскроют его цены. Выпуск таких машин стартует в декабре этого года, а гибридные версии модели подоспеют на конвейер не раньше января следующего года.